Жительница Воронежа подменила дорогостоящую сумку в ПВЗ

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

По данным следствия, в конце декабря 2025 года в пункт выдачи заказов (ПВЗ) в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже пришла женщина для получения сумки за более чем 13 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудник ПВЗ передал товар покупателю для проверки. Осмотрев товар, фигурантка отказалась от покупки, вернула коробку и тут же поспешно покинула помещение. Через какое-то время сотрудники ПВЗ обнаружили, что в коробке находится другая сумка, то есть покупательница подменила товар. Сотрудники уголовного розыска установили ее личность. На преступление отважилась ранее не судимая 21-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.