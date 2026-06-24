Семь лет колонии получил воронежец за смертельное избиение знакомой

Пострадавшую госпитализировали, но она умерла в больнице на следующий день. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в ночь с 18 на 19 января текущего года 33-летний мужчина с 48-летней знакомой в доме по улице Советской в селе Листопадовка Грибановского района пьянствовал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В какой-то момент между собутыльниками на бытовой почве вспыхнула словесная перепалка, в результате чего мужчина избил женщину, причинив многочисленные травмы жизненно важных органов. Пострадавшую госпитализировали, но она умерла в больнице на следующий день.

Дабы отвести от себя подозрение, фигурант изначально утверждал, что травмы его знакомая получила из-за падения, но эту версию опроверг следственный эксперимент.

С момента задержания злоумышленник находился под стражей. Теперь же он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено семь лет исправительной колонии строгого режима.