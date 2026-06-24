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НовостиОбщество24 июня 2026 14:17

Нельзя будет проехать по улице Красноармейской в Воронеже с 25 по 28 июня

На протяжении четырех дней на инженерных сетях будут вестись работы
Алексей СЕРГУНИН
На участке улицы Красноармейской от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской будет закрыт проезд.

На участке улицы Красноармейской от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской будет закрыт проезд.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июня будет закрыто движение на участке улицы Красноармейской в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет про участок от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской. Из-за работ на инженерных сетях с 7:00 25 июня до 19:00 28 августа нельзя будет проехать в этом месте.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на две недели перекрыли движение на улице Куколкина.

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