Воронежская пенсионерка едва не зарезала сожителя

Распитие алкоголя переросло в словесную перепалку, во время которой женщина пырнула оппонента кухонным ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 июня в одном из домов в селе Болдыревка Острогожского района повздорили 63-летняя женщина и ее 56-летний сожитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Распитие алкоголя переросло в словесную перепалку, во время которой женщина пырнула оппонента кухонным ножом в живот. Но благодаря своевременной помощи врачей потерпевший остался жив. Фигурантку поместили в изолятор. В соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.