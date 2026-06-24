Под Воронежем машинист попал ногой в дробилку

В Семилукском районе 1 июня этого года на территории ООО «Ника-Пктротэк» произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Воронежской области.

Примерно в 16:50 на участке рассева 51-летний машинист холодильника попал левой ногой в вальцовую дробилку. Несчастный случай был классифицирован как тяжелый.

- В настоящее время проходит расследование и устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - уточнил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.

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