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НовостиОбщество24 июня 2026 13:04

Три автобусных маршрута в Воронеже сменят номера

Все они курсируют до ТРК «Сити-парк Град»
Алексей СЕРГУНИН

С 1 июля изменятся номера трех пригородных маршрутов. Об этом 24 июня, сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.

Маршрут №34 (ВАСО - ТРК «Сити-парк Град») изменится на №234. По аналогии маршрут №64 (ВГУ - ТРК «Сити-парк Град») станет 264-м, а №84 (ТРК «Сити-парк Град» - улица Хользунова) превратится в 284-й.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в схеме автобусного маршрута №517 «Воронеж – Анна» появится новая остановка.

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