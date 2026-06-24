Серийного похитителя велосипедов задержали в Воронеже

Подозреваемый действовал по одной и той же схеме: проникал в подъезды и забирал оставленный без присмотра транспорт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Воронежа задержали 37-летнего местного жителя, причастного к серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый действовал по одной и той же схеме: проникал в подъезды и забирал оставленный без присмотра транспорт. К примеру, в этом месяце он похитил велосипед марки Teach Team стоимостью 20 тысячи рублей на улице 9 Января. Кроме того, сейчас доказана причастность фигуранта еще и к другим хищениям, совершенным в текущем месяце. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

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