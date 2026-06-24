Воронежский «Буран» обменял японского форварда на призера первенства мира

Фото из соцсетей ХК "Буран".

Воронежский «Буран» взял у тольяттинской «Лады» голкипера Кирилла Устименко (1999) в обмен на японского нападающего Ю Сато. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

Родившийся в Гомеле страж ворот начал карьеру в Санкт-Петербурге, выступая за местное «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Его дважды признавали лучшим вратарем месяца на Западе МХЛ. В 2017 году Кирилл стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России.

В сезоне-2019/20 Устименко выступал за «Рединг Роялс» в ECHL и «Лихай Вэлли Фантомс» в AHL. В январе 2020-го года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL. В сезоне-2022/23 в составе челябинского «Трактора» сыграл 11 матчей в КХЛ. Затем в его карьере были челябинский «Челмет», «Рязань-ВДВ», «Норильск», «Челны» из Набережных Челнов и пермский «Молот».

В прошлой кампании Устименко заключил контракт с тольяттинской «Ладой», выступая за самарский ЦСК ВВС (27 матчей).

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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