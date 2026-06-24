В Воронежской области сотрудница почты присвоила две пенсии

Сотрудница почтового отделения в селе Гвазда Бутурлиновского района расписалась за получение пенсии за май для двух человек (около 46 тысяч рублей) и забрала деньги себе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудница почтового отделения в селе Гвазда Бутурлиновского района расписалась за получение пенсии за май для двух человек (около 46 тысяч рублей) и забрала деньги себе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Поэтому в июне потерпевшим выплатили только текущую пенсию. 30-летняя женщина во всем созналась. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы.

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