Воронежца, сбившего насмерть дорожного рабочего, отправили в колонию

Суд установил, что в октябре 2025 года 41-летний житель Рамонского района сел пьяным за руль «БМВ». Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Из-за чрезмерной скорости он врезался в стоящий автомобиль специализированной дорожной службы и ее сотрудника, наносившего дорожную разметку. От полученных травм рабочий скончался на месте аварии.

Представитель муниципальной прокуратуры поддержал государственное обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водителю назначено шесть лет восемь месяцев колонии-поселении. Также он лишен прав на три года.

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