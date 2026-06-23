Обманутая мошенниками жительница Воронежа добилась отмены кредита в 500 тысяч

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В Воронеже суд апелляционной инстанции признал недействительным кредитный договор на 550 тысяч рублей, который мошенники оформили на местную жительницу. Об этом сообщили 23 июня в прокуратуре региона.

Так, в сентябре 2024 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником электронного сервиса, и сообщил о подозрительных операциях по ее лицевому счету. Под предлогом их пресечения злоумышленник убедил потерпевшую назвать код из смс-сообщения. Позже выяснилось, что на имя женщины в банке был оформлен кредит на 550 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Поскольку потерпевшая не имеет юридического образования и воспитывает двух несовершеннолетних детей, прокурор обратился в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Железнодорожный районный суд первоначально отказал в удовлетворении требований, однако прокуратура обжаловала это решение.

Судебная коллегия Воронежского областного суда удовлетворила апелляционное представление, отменив решение первой инстанции. Суд установил, что у женщины не было намерений брать кредит, ее воля на заключение договора отсутствовала, а все деньги после получения были переведены на другой счет и сняты неустановленным лицом. Также суд указал, что банк не проверил сомнительную операцию и безосновательно выдал кредит.

Решение вступило в законную силу, обязательства по кредитному договору признаны отсутствующими.