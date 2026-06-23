В Воронеже проверили 11 новых граждан РФ на постановку на воинский учет

Фото из архива КП

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Воронежскому гарнизону провели профилактический рейд в Коминтерновском районе. Мероприятие было направлено на выявление граждан, недавно получивших российское паспорт, но не вставших на воинский учет, а также на разъяснение им порядка исполнения этой обязанности.

Всего проверили 11 человек. В итоге один гражданин был поставлен на учет, еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации зафиксировано не было.

С проверяемыми провели разъяснительные беседы: им рассказали о сроках постановки на учёт и последствиях уклонения. Согласно закону № 53-ФЗ, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на учёт в течение двух недель с момента получения паспорта. Это можно сделать лично в военкомате или через портал Госуслуг (в течение недели после приобретения гражданства).

За неисполнение требований предусмотрены штрафы:

· за неявку в военкомат — от 10 000 до 30 000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ);

· за утрату документов воинского учёта — от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 21.7 КоАП РФ).

Кроме того, при нарушении сроков могут применяться временные ограничения — вплоть до запрета на выезд за границу и управления транспортом.