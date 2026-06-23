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НовостиОбщество23 июня 2026 11:23

Почти 70% родителей воронежских выпускников выступили против ЕГЭ

Систему аттестации не одобряют 68% мам и пап 11-классников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже лишь 24% родителей 11-классников поддерживают Единый госэкзамен, при этом 68% высказались резко против. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob, опросив экономически активное население города, включая родителей выпускников. Исследованием аналитики поделились 23 июня.

Сторонники ЕГЭ считают, что «экзамен не страшен, страшно то, что им запугивают детей». Противники же уверены: нынешняя система «не нацелена на выращивание поколения с гибким умом, а делает упор на заучивание и алгоритмизацию».

В целом по Воронежу респонденты настроены сдержаннее: только 17% одобряют ЕГЭ, 58% — отрицательно. При этом чем старше участники, тем критичнее отношение: среди молодежи до 35 лет сторонников 22%, а среди опрошенных 45+ — лишь 12%. Также выяснилось, что противников ЕГЭ больше среди людей с высшим образованием, чем у тех, у кого среднее профессиональное.