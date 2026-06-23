В Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль из-за трагедии 22 июня

. Фото: СОК "Олимпик". Воронеж ВКонтакте..

Лыжероллерный фестиваль, запланированный в Воронеже на 4 июля, отменили из-за трагедии 22 июня. Решение принял председатель областной Думы Юрий Матузов после расширенного заседания оперштаба — в результате ракетной атаки ВСУ погибли пять человек, десятки пострадали. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Инициатором проведения фестиваля выступала облдума. Однако, по словам Юрия Матузова, после случившегося любые праздничные мероприятия, даже спортивные, стали недопустимы. Спикер подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается сложной, поэтому проводить массовое событие сейчас было бы неправильно.

Юрий Матузов отметил, что фестиваль обязательно состоится позже, как только позволит обстановка:

— Уверен, что это решение поймут и многочисленные любители спорта, и профессиональные спортсмены, и высокие гости. К сожалению, сегодня мы не можем позволить себе такой праздник. Все наработки для него сохраним и обязательно проведем лыжероллерный фестиваль, как только позволит оперативная обстановка.

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