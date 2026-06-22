Гусев: в ночь на 22 июня в Воронежской области сбили 18 БПЛА

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В ночь на 22 июня Воронежскую область снова атаковали вражеские беспилотники. Незадолго до полуночи сирены завыли в нескольких районах. О непосредственном ударе дронов предупредили жителей Бутурлиновского, Россошанского, Лискинского, Острогожского районов. Военные сбили несколько воздушных целей.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над шестью районами Воронежской области уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор Александр Гусев.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, он действует уже больше девяти часов.

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