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НовостиОбщество21 июня 2026 13:02

Три чиновника и глава воронежского водоканала удостоились президентских наград

Соответствующий указ подписал президент Путин
Алексей СЕРГУНИН
Владимир Путин.

Владимир Путин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили трех министров правительства Воронежской области и генерального директора ООО «РВК-Воронеж». Указ президент РФ Владимира Путина размещен 21 июня на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Внимания со стороны главы государства с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» удостоились министр финансов Надежда Сафонова, министр региональной безопасности Игорь Попов и министр дорожной деятельности Максим Оськин. Также награду получил Сергей Болгов, но явно не за работу во главе водоканала (он его возглавил 21 мая этого года), а за достижения у руля региональной инспекции госстройнадзора, которую он возглавлял почти 5,5 лет. Любопытно, что в указе не фигурирует его должность.

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