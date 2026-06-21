Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Воронежской области Ольге Кузнецовой присвоили звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован 21 июня на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Нашу землячку отметили с формулировкой «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Напомним, что на звание и орден «Мать-героиня» претендуют женщины с российским гражданством, родившие и воспитавшие десять и более детей, младшему из которых уже исполнился один год. Всем ее обладателям производят единовременную выплату в размере один миллион рублей, а также ряд других социальных льгот.

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