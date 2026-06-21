Бензин и солярку ищут воронежцы на сайтах объявлений

Наибольшим спросом пользуется АИ-95, также нужен «народный» 92-й и солярка. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Воронежской области стали искать бензин в интернете. Для этого автомобилисты выкладывают на сайтах объявления с просьбой продать топливо.

Наибольшим спросом пользуется АИ-95, также нужен «народный» 92-й и солярка. Впрочем, пока в Воронеже не столь активно ищут топливо в сети, как, например, в Санкт-Петербурге или в Москве.

На столичном рынке предприимчивые бизнесмены готовы доставить бензина практически до двери квартиры. При этом ажиотаж нагнетается якобы ограниченным объемом товара.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже резко подорожал бензин марки АИ-95. Согласно данным Воронежстата, за неделю с 8 по 14 июня литр топлива вырос в цене почти на четыре процента и стал лидером по стоимости.

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