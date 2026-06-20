Парень из воронежского Борисоглебска вымогал 354 тысячи рублей у школьника

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В объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили о передаче в суд уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Борисоглебска. Молодого человека обвиняют в вымогательстве у несовершеннолетнего и вовлечении других детей в преступную схему.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Злоумышленник потребовал от мальчика 25 тысяч рублей, а получив отказ, ударил ребенка по лицу. После этого школьник под угрозой насилия систематически передавал деньги обидчику. Как установило следствие, общая сумма вымогательства достигла 354 тысяч рублей.

Кроме того, фигурант втянул в противоправные действия других несовершеннолетних: они похищали наличные из рюкзака потерпевшего и передавали их взрослому подельнику. Парню грозит лишение свободы по совокупности инкриминируемых статей. Дата заседания пока не назначена.