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НовостиПроисшествия20 июня 2026 13:59

На трассе под воронежским Борисоглебском столкнулись микроавтобус и грузовик

Спасатели МЧС деблокировали людей из искореженного Ford Transit
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Вечером 19 июня в Борисоглебском городском округе на федеральной трассе Р-22 произошло серьезное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры. Сообщение об аварии поступило в ГУ МЧС по Воронежской области в 22:59.

По предварительным данным, столкновение автомобилей «Ford Transit» и «Howo» случилось на участке дороги между селами Танцырей и Третьяки. Уже через минуту, в 23:00, к месту происшествия экстренно выдвинулись расчеты пожарно-спасательной части №20 и маневренной поисковой группы (МПК).

Прибывшие на место спасатели оперативно приступили к деблокированию пострадавших, которые оказались зажаты в поврежденных кабинах транспортных средств. Кроме того, сотрудники МЧС провели смыв топлива с асфальтового покрытия для предотвращения возгорания и отключили аккумуляторные батареи в обеих машинах.

По оперативной информации, в результате аварии есть пострадавшие — их количество и степень тяжести травм в настоящий момент уточняются.