Адвоката из Воронежа арестовали за пособничество в похищении людей и воровстве 14 млн рублей

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В Воронеже суд заключил под стражу 49-летнюю адвоката, обвиняемую в резонансном преступлении. По данным следствия, она вступила в сговор с двумя местными жителями для хищения около 14 млн рублей, которые полагались вдове и несовершеннолетнему сыну погибшего участника СВО.

Как сообщили в региональном управлении СКР, фигурантка консультировала подельников по вопросам установления отцовства и подготовки документов, умышленно скрывая от суда факт гибели военнослужащего. Кроме того, она давала рекомендации по уничтожению улик и поданных в госорганы бумаг.

Особо тяжкий эпизод произошел в феврале 2025 года. Зная о похищении женщины и ее детей, адвокат подала от имени потерпевшей ложное объяснение в полицию, отрицая факт похищения, чтобы соучастники могли беспрепятственно контролировать жертв до получения денег. За свое содействие она получила от подельников 500 тысяч рублей.

Преступная схема была пресечена совместной работой сотрудников УФСБ, ГУ МВД и следственного комитета. Адвоката задержали, а по ходатайству следователей суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2026 года. Расследование уголовного дела в отношении всех соучастников продолжается.