ПВО сбила три беспилотника в небе над Воронежской областью ночью 20 июня

Фото из архива КП

Минувшей ночью 20 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на объекты в Воронежской области. Как сообщил в своем канале в мессенджере МАХ губернатор Александр Гусев, в небе над одним из районов были обнаружены и ликвидированы три беспилотных летательных аппарата.

По предварительной информации региональных властей, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Режим опасности атаки БПЛА, введенный на территории области накануне вечером, сохраняется.

Всего по данным Минобороны РФ, за ночь над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей сбиты 187 украинских БПЛА.