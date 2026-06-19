Воронежцев пригласили на бесплатные мастер-классы «Театрального поезда»

Один из мастер-классов проведет актриса драмтеатра Анастасия Климушкина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд», который «приедет» в Воронеж 22 июня, в городе запланирована целая программа бесплатных мастер-классов (на них нужно зарегистрироваться). Занятия пройдут во внутреннем дворе музыкального колледжа имени Ростроповичей (пр. Революции, 39), проведут их актеры воронежских театров.

22 июня в 12.00 - мастер-класс «Хореография и пластика» от актрисы драмтеатра Анастасии Климушкиной. В 14.30 актриса театра драмы Татьяна Егорова ждет на занятия по сценической речи. В 17.00 актриса театра драмы Дина Мищенко проведет мастер-класс по актерскому мастерству.

23 июня в 12.00 актеры театра кукол Татьяна Ечеина и Станислав Беляев ждут на занятие «Ведение театральной куклы». В 14.30 об истории театров Воронежа расскажет архивариус театра драмы Николай Тимофеев. В 17.00 мастер-класс по актерскому мастерству проведет актриса театра драмы Дина Мищенко.

Напомним, 22 июня в рамках масштабного празднования 150-летия СТД РФ в Воронеж приедут семь театров из Тамбова и Рязани. В течение двух дней на различных городских площадках пройдут театральные экскурсии, мастер-классы, выставки, стендап-концерты -

на улицах, в парка и скверах, на вокзале, музеях и театрах. Центральными событиями станут показы спектаклей гастролирующих театров.