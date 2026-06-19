В Коминтерновском районе Воронежа внезапно прозвучала сирена

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Ошибочная сирена прозвучала днем 19 июня в Воронеже. На вой в соцсетях пожаловались жители Коминтерновского района. Как оказалось, волноваться не стоит.

- Около 14.00 на одном из предприятий в Коминтерновском районе проходила настройка системы оповещения. На короткое время включилась сирена. Коллеги приносят извинение воронежцам, что не предупредили заранее. Оперативная обстановка находится под контролем соответствующих служб, - успокоили в правительстве Воронежской области.

Утром 19 июня в Воронеже включались системы оповещения в связи с налетом беспилотников. При этом сдачу ОГЭ не прервали.