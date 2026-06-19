Не менее одного беспилотника сбили в Воронежской области 19 июня

19 июня с 8:00 до 14:00 уничтожены 216 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов РФ, включая Воронежскую область, и над акваторией одного моря. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

19 июня нацистский украинский режим предпринял очередную террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

- С 8:00 до 14:00 уничтожены 216 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохраняется над Воронежской областью свыше 12 часов – с 2:15.

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