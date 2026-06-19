Воронежцу провели операцию на «открытом» сердце

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Воронежцу провели успешную операцию на сердце после тяжелой двусторонней пневмонии.

52-летний пациент поступил в феврале в больницу №3 на реабилитацию на «кислороде». В отделении реабилитации ему делали дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, психологическую реабилитацию, физиотерапию (вибромассаж). И во время обследования обнаружили серьезную врожденную патологию - выраженную недостаточность митрального клапана без отрыва хорд. Это порок сердца, при котором створки клапана не смыкаются полностью во время сокращения, вызывая массивный обратный заброс крови.

После курса реабилитации в мае в областном кардиохирургическом центре ВОКБ №1 пациенту успешно провели операцию на «открытом» сердце.

- В условиях искусственного кровообращения сделали протезирование митрального клапана, пластику трикуспидального клапана, перевязку ушка левого предсердия. На 12 сутки после операции мужчину перевели на реабилитацию, он уже готовится к выписке, - сообщили в минздраве Воронежской области.