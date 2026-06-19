Украинский БпЛА ликвидировали на подлете к Воронежу 19 июня ночью

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью нацистский украинский режим предпринял очередную террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области.

На подлете к Воронежу уничтожен один дрон. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - уточнил глава региона.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохраняется почти шесть часов – с 2:15.

При этом сегодня в четырех муниципалитетах Воронежской области объявляли угрозу непосредственного удара: в Воронеже и Нововоронеже с 2:08 до 2:28, а в Острогожском (с 7:30) и Лискинском (с 7:39) районах режим сохраняется.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 18 на 19 июня перехвачены и уничтожены 133 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Воронежскую область, и над акваторией одного моря.

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