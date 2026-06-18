Три беспилотника сбили над Воронежской областью днем 18 июня

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 18 июня в небе над Воронежской областью силами ПВО сбили три беспилотника. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Беспилотники обнаружили и уничтожили над территорией двух городских округов. Опасность атаки уже сняли — в регионе объявлен отбой тревоги. Спецслужбы продолжают следить за обстановкой.

Жителям региона напоминают: при обнаружении подозрительных объектов в небе не стоит подходить к ним и снимать на камеру — лучше сразу сообщить по телефону 112. Пока экстренные службы работают в штатном режиме, а жизнь в городах возвращается в обычное русло.

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