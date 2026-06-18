Иномарку с почти двумя килограммами наркотиков задержали на трассе под Воронежем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В вечернее время при патрулировании на трассе «Дон» в Рамонском районе Воронежской области сотрудники наркоконтроля и госавтоинспекторы остановили автомобиль марки «Хавал Джулион», которым управлял 48-летний житель Самарской области.

Досматривая машину, сотрудники полиции обнаружили в дверном отсеке с пассажирской стороны, справа под обивкой два вакуумированных пакета с неизвестным веществом.

Порошок изъяли и направили на экспертизу. Она установила, что содержимое пакетов является наркотическим средством — мефедроном, общая масса которого составила 1 980,37 грамма.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Там фигурант рассказал, что работу нашел через один из мессенджеров. Он ехал из города Санкт-Петербург и должен был забрать оптовую партию закладок для последующего сбыта на территории Воронежской и Белгородской областей путём через тайники.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за распространение наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.