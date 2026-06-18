61-летний воронежец перевел мошенникам 3,7 миллиона после СМС о взломе «Госуслуг»

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61-летний мужчина из Воронежа лишился 3 725 000 рублей после разговора с лжесотрудником Росфинмониторинга. Мужчине пришло СМС-сообщение о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги» с контактным номером «техподдержки». Историей поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД 18 июня.

По данным ведомства, перезвонив по указанному телефону, мужчина попал на убедительного мошенника, который сообщил, что на его имя уже оформлена доверенность на гражданина из недружественной страны, а все сбережения находятся под угрозой хищения.

Следуя инструкциям звонившего, воронежец перевел деньги на продиктованные «безопасные» счета личных накоплений.

По факту мошенничества в особо крупном размере уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

Кстати, по данным МВД, за минувшие сутки в Воронежской области зафиксировано восемь случаев кибермошенничества, а общий ущерб от действий аферистов превысил 5,5 миллиона рублей.