В Воронеже обновляют дорожную разметку

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже подрядчик продолжает наносить горизонтальную разметку на улицах города. Бригады одновременно работают по ночам на нескольких объектах в разных районах, сообщил в мессенджере МАХ мэр Сергей Петрин.

- Центральная часть и ряд других магистралей уже приведены в порядок. Сейчас работы ведутся на улицах Владимира Невского, Антонова-Овсеенко, Солнечной, Ленинском проспекте, - рассказал глава города.

Работы проводятся с использованием трех видов материала, и обязательно – при соблюдении требований к погодным условиям.

Фото мэрии Воронежа

- Механизированным способом с использованием термопластика наносятся линейные объекты – осевые разделительные линии, рядность, обозначаются края проезжей части, - уточнил Сергей Петрин.

Этот материал наиболее устойчив к истиранию. Его разогревают на месте до необходимой температуры и равномерно наносят на асфальт с помощью специального оборудования. При охлаждении пластик застывает.

Отдельные элементы – стрелки направления движения по полосам, пешеходные переходы и другие – рабочие наносят вручную холодным пластиком. Он состоит из двух компонентов и застывает в результате химической реакции в течение нескольких минут, поэтому работа с ним требует точности и быстроты.

Также на улицах Воронежа, где не предполагается интенсивное движение автотранспорта, используется специальная краска. Это, например, островки безопасности.

Фото мэрии Воронежа

Мэр добавил, что во все материалы добавляются световозвращающие микростеклошарики. Они делают разметку более заметной в темное время суток.

- Работы ведутся подрядчиком локально, с использованием знаков, заграждений или конусов. Ехать по проезжей части можно почти сразу – как только участок будет полностью освобожден, - поделился Сергей Петрин.

Однако это не значит, что водители могут заезжать в зону проведения работ. Мэр призвал автомобилистов быть внимательными и уважать труд дорожников.

А тем временем на улице Плехановской бригады начали демаркировать существующие линии в связи с предстоящим изменением схемы движения для запуска метробуса.

- Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Губернатора Александра Викторовича Гусева и «Единой России», - напомнил Сергей Петрин.