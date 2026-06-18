Воронежцы собрали 7 тонн отработанных батареек

Фото Центра экологической политики области

В Воронежской области завершилась ежегодная акция по сбору отработанных батареек. В этом году жители региона собрали в полтора раза больше опасных отходов. Теперь партия отправится на переработку в Ярославль.

Сбор батареек организовали Центр экологической политики, министерство природных ресурсов и экологии области, а также общественники – «ЭкоДвор» и «Собиратор».

Вместе с батарейками на утилизацию отправились блистеры от препаратов — их было так много, что объёма хватило бы на две «Газели». Также в машину загрузили около 2 тонн вышедшей из строя оргтехники, собранной на площадках «ЭкоДвора» и «Собиратора».

- Все эти отходы содержат как опасные, так и ценные компоненты. У нас в регионе пока нет предприятия по утилизации батареек и блистеров, но мы уже много лет сотрудничаем с ярославской НЭК. Радостно, что всё больше воронежцев присоединяется к акции — благодаря этому опасные вещества не попадают на полигоны, не загрязняют почву и воду. Ещё один плюс — полезные ресурсы возвращаются в оборот и используются повторно», — отметила исполнительный директор Центра экологической политики Виктория Лабзукова.