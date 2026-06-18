В Воронеже загорелась фура в Брянском проезде

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП
Днем 18 июня воронежцы заметили столб огня и сильное задымление в районе Брянского проезда в Коминтерновском районе. Очевидцы сообщили в соцсетях, что загорелся большегрузный автомобиль.
Спасатели подтвердили, что получили вызов по указанному адресу. Площадь горения составляет 25 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.
На месте ЧП работают пожарные.
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