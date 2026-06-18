В Воронеже загорелась фура в Брянском проезде

Фото из архива Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 18 июня воронежцы заметили столб огня и сильное задымление в районе Брянского проезда в Коминтерновском районе. Очевидцы сообщили в соцсетях, что загорелся большегрузный автомобиль.

Спасатели подтвердили, что получили вызов по указанному адресу. Площадь горения составляет 25 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.

На месте ЧП работают пожарные.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.