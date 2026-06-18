Под Воронежем врачи спасли мужчину с тяжелым инфарктом, дважды запуская его сердце заново

Фельдшеры Андрей Григорьев и Анастасия Булакина из Борисоглебска Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В середине мая в Борисоглебскую районную больницу поступил экстренный вызов — мужчина жаловался на сильную боль в груди, которая отдавала в руки. Прибывшие на место фельдшеры оперативно сделали электрокардиограмму. Исследование подтвердило самое опасное: у пациента развился острый крупноочаговый инфаркт, при котором повреждается большой участок сердечной мышцы. Об этом 18 июня сообщили в региональном минздраве.

Медики на месте начали экстренную терапию, чтобы снять боль и предотвратить образование тромбов. Однако, когда пациента уже готовили к транспортировке в больницу, состояние резко ухудшилось — он потерял сознание, перестал дышать, и сердце остановилось. На мониторе аппаратуры зафиксировалась фибрилляция желудочков — хаотичное и смертельно опасное сокращение сердца, которое фактически означает остановку кровообращения.

Фельдшеры применили дефибриллятор, и первый разряд вернул ритм. Но спустя всего пять минут приступ повторился снова — сердце вновь сорвалось в опасный хаос. Медикам пришлось проводить повторную дефибрилляцию. Только после второго удара током сердечный ритм стабилизировался, и пациента в экстренном порядке доставили в стационар. В больнице мужчине сделали операцию, после чего он прошел курс лечения в кардиологии и уже выписан домой в удовлетворительном состоянии.

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