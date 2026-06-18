Воронежцев предупредили об опасности детских игровых онлайн-чатов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежских родителей призвали тщательнее следить за досугом детей, особенно в смартфонах. Одним из распространенных способов поиска жертв обмана являются тематические группы в мессенджерах. Например, игровые чаты, где под предлогом бесплатного получения игровой валюты злоумышленник просит выполнить задания, в том числе - сделать скриншоты с телефона родителей.

Это позволяет мошенникам получить информацию об имеющихся банках на мобильном устройстве родителя. Потом собеседники попросят детей назвать номер телефона и коды из СМС.

Также детям могут поступать просьбы самостоятельно авторизоваться в мобильном банке родителей и перевести деньги на указанные счета. Киберполицейские напоминают родителям, как обезопасить себя от мошенников:

- Создайте детский профиль или установите родительский контроль на компьютере и телефоне;

- Включите на устройстве запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и подключите функцию загрузки приложений паролем от родителей;

- Активируйте двухфакторную аутентификацию на основных сервисах: онлайн-банк, мобильная почта и других официальных ресурсах.

Телефон родителей должен быть вне доступа детей. Это самый эффективный способ защиты от аферистов.