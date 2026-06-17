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НовостиОбщество17 июня 2026 18:17

Вечером 17 июня в Воронеже сбили один БПЛА

Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июня военные сбили еще один беспилотник. Об этом в 20.44 сообщил губернатор Александр Гусев.

- Вечером дежурные силы ПВО на подлете к Воронежу уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил глава региона.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что около 17 часов в Воронеже сработали системы оповещения, предупреждая жителей о непосредственном ударе БПЛА. Это второй сбитый дрон за день - еще один беспилотник уничтожили утром над райцентром в Воронежской области.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона - с пяти часов вечера.

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