В I квартале 2026-го средняя зарплата культурных работников в Воронежской области достигла 64,3 тыс руб

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По итогам 2025 года средняя зарплата работников учреждений культуры Воронежской области достигла 59,1 тыс рублей (что на 16% больше значений предыдущего года), об этом сообщила региональный министр культуры Мария Мазур.

Как отметила чиновница, на 2026 год было запланировано достижение средней зарплаты работников уровня 61 407 рублей, но реалии обогнали планы. По оперативным данным, в I квартале 2026 года средняя зарплата работников учреждений культуры региона достигла 64 305 рублей.

- В этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. И соответствующее решение будет принято в те сроки, которые изначально были предусмотрены, - отметил губернатор Александр Гусев.