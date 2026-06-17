Под Воронежем участник СВО смог получить матпомощь в 2,1 млн руб только по суду

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Житель Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в прокуратуру по поводу защиты своих прав. 48-летний участник специальной военной операции не мог получить единовременную материальную помощь, положенную заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, поскольку ранее призывался и проходил службу по мобилизации.

Прокуратура признала основания формальными и оспорила в судебном порядке.

- Суд удовлетворил заявленные требования. Участнику СВО будет выплачена материальная помощь в размере 2,1 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.