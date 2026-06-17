Воронежец лишился 2,5 млн рублей после предложения о заработке на бирже

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30-летний житель Воронежа пришел в полицию после потери огромной суммы денег. Мужчина рассказал правоохранителям, что общался с девушкой на сайте знакомств, в какой-то момент она предложила увеличить доход путем инвестирования и дала контакты брокера.

«Специалист» рассказал воронежцу тонкости обмена криптовалюты, после чего мужчина обменял рубли и положил средства на крипто-кошелек.

Кроме того, потерпевший под залог квартиры взял кредит на 2,5 млн руб в банке и передал их курьеру на улице Торпедо. Когда от инвестиций дохода не получил, а «брокеры» исчезли, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

За 16 июня от действий кибермошенников пострадали 16 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более восьми миллионов рублей.