Сирены взвыли в Воронеже вечером 17 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июня сразу после объявления о второй волне атаки БПЛА в Воронеже завыли сирены. Жителей столицы Черноземья предупредили об угрозе прямого удара беспилотников в 17.20 - работают системы оповещения: зайдите в здания, отойдите от окон.

Первая волна беспилотной атаки на Воронежскую область была в семь утра среды, тревожный режим продлился 8,5 часов, системы ПВО сбили один беспилотник над райцентров в регионе, никто не пострадал.

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