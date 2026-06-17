В Воронеже прошла Конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: пресс-службы ВРО ВПП Единая Россия

44-ая Конференция регионального отделения партии прошла под председательством секретаря реготделения «Единой России», Губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Участие в ней приняли депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, первый заместитель секретаря реготделения партии, заместитель председателя облдумы Виктор Логвинов, председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко, а также делегаты со всех районов области. Всего порядка 150 человек.

В повестке дня – два основных вопроса: итоги предварительного голосования «Единой России» - 2026 и избрание делегатов от региона на XXIII Съезд партии.

Говоря об итогах предварительного голосования, Александр Гусев отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители области проявили избирательную зрелость.

«Результаты предварительного голосования говорят о том, что мы должны получить хорошую явку на предстоящих выборах. Я благодарю всех однопартийцев за подготовку и проведение предварительного голосования. Безусловно впереди нам предстоит большая работа. Я, уверен, мы к ней готовы»,- рассказал секретарь реготделения партии.

Об основных итогах ПГ проинформировал первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в облдуме Виктор Логвинов.

«По результатам предварительного голосования были выбраны кандидаты,

которые пользуются авторитетом и поддержкой воронежцев и будут отстаивать интересы жителей Воронежской области. Нам очень важно, чтобы побеждали те люди, которые пользуются доверием. И чтобы выдвигались в округах, где их хорошо знают, коммуницировали с населением, имели обратную связь, чтобы использовать это на конструктивное развитие и муниципалитетов, и Воронежской области, и страны в целом»,- подчеркнул парламентарий.

Также на Конференции были избраны делегаты на XXIII Съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве.

Александр Гусев отметил, что формируя предложения по составу делегации, руководствовались тем, что регион должны представлять люди, которые работают в непосредственном контакте с жителями и смогут в дальнейшем донести главные идеологические посылы и идеи до населения.

Единогласно было принято решение, что регион на Съезде партии будут представлять: секретарь реготделения «Единой России», Губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, первый заместитель секретаря реготделения партии, заместитель председателя облдумы Виктор Логвинов, глава Аннинского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Василий Авдеев, депутат областной Думы Александр Пешиков и региональный министр внутренней политики Елена Дерганова.

В завершении Конференции Александр Гусев еще раз напомнил, что впереди - важнейшая избирательная кампания. По его словам, прежде всего, необходимо сделать акцент на прямом диалоге с людьми.

«Нам есть что сказать людям. В целом экономическая обстановка и в части бюджетной обеспеченности остается стабильной. Мы понимаем, что трудности есть, но на социальное направление, на уровень жизни это не влияет»,- сказал Александр Гусев.