В Воронежской области за год восстановили права более 4,5 тыс работников

За год Государственная инспекция труда в Воронежской области провела 258 проверок и выявила в ходе них 1450 нарушений, сообщили в ведомстве. В итоге восстановили права более 4,5 тысяч работников. Кроме того, замечено снижение производственного травматизма на 22%.

- Приоритетным направлением остается профилактическая работа, составляющая более 98% всех мероприятий инспекции. Результативность проверок по индикаторам риска достигает 99%, - отметила руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.