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НовостиОбщество17 июня 2026 13:41

В Воронежской области за год восстановили права более 4,5 тыс работников

При проверках воронежские трудовые инспекторы выявляют нарушения в 99% случаев
Ярослав ИВАНОВ

За год Государственная инспекция труда в Воронежской области провела 258 проверок и выявила в ходе них 1450 нарушений, сообщили в ведомстве. В итоге восстановили права более 4,5 тысяч работников. Кроме того, замечено снижение производственного травматизма на 22%.

- Приоритетным направлением остается профилактическая работа, составляющая более 98% всех мероприятий инспекции. Результативность проверок по индикаторам риска достигает 99%, - отметила руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.

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