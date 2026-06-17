Воронежские семьи участников СВО атакуют лже-военкоры

Фото из архива КП

В Воронеже активизировались мошенники, которые под видом военных корреспондентов выманивают деньги у родственников бойцов СВО. Об этом 17 июня предупредила пресс-служба Киберполиции России.

Злоумышленники действуют так: звонят семьям и заявляют, что якобы готовят репортаж о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем. Играя на эмоциях, они начинают предлагать платные услуги по ускоренному оформлению выплат, наград и поиску информации о судьбе солдата.

В ведомстве призвали родственников бойцов не доверять непроверенным данным и верифицировать любую информацию исключительно через официальные источники. Никаких «посредников» для получения государственной помощи быть не может.