Воронежскую курьершу осудили на 6 лет за обман пенсионерки из Краснодара на 1,7 млн рублей

Фото из архива КП

21-летняя жительница Воронежа по заданию телефонных мошенников забрала у 85-летней женщины наличные и попыталась перевести их кураторам. Девушку задержали в пункте обмена валют.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, пенсионерка поверила звонку афериста и была уверена, что её сбережения проходят процедуру «декларирования» и проверки. Когда курьерша забрала деньги, та направилась в обменный пункт для перевода средств. Там ее и задержали полицейские.

Суд признал девушку виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Похищенные 1,7 млн рублей оперативники вернули потерпевшей.

В ходе следствия выяснилось, что осужденная причастна ещё к одному эпизоду — на 680 тыс. рублей, жертвой которого стала 78-летняя жительница Красноярского края. Кроме того, ранее она работала курьером в Москве, где отправила мошенникам около 5 млн рублей в рамках нескольких аналогичных преступлений. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.