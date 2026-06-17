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НовостиПроисшествия17 июня 2026 12:08

В воронежском Борисоглебске полицейские задержали велосипедного вора

Он находится под подпиской о невыезде
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В дежурную часть ОМВД России по городу Борисоглебску с заявлением о пропаже велосипеда обратилась 58-летняя местная жительница. Стражи порядка начали поиски вора.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Злоумышленник заметил велосипед марки «Стелс» возле парка на улице Народная. Транспортное средство не было пристегнуто противоугонным замком, чем он и воспользовался.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что похитил велосипед для личных нужд.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится проверка на причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории района.