В Воронеже задержали водителя автобуса под наркотиками

Вечером 16 июня воронежские сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов маршрутный автобус «МАЗ» №153. Это произошло в 19.35 на улице 45 Стрелковой дивизии. Инспекторам показалось поведение 50-летнего водителя странным, как будто бы подшофе.

- Мужчине предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, он согласился. Анализы показали, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления маршрутным автобусом, проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

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