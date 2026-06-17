Воронежцев предупредили о фейке с запретом продажи алкоголя на кассах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежских телеграм-каналах пишут, что Госдума собирается запретить продавать алкоголь на кассах в супермаркетах. На самом деле это ни что иное, как дезинформация, основанная на частном мнении председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Его инициативу подают как решенное дело, используя в качестве кликбейта.

- Госдума не рассматривает никаких соответствующих ограничений. Депутат Леонов уже выступал с подобными инициативами, но они также не получили поддержки, - сообщил канал «Война с фейками».

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