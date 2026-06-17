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НовостиОбщество17 июня 2026 9:44

Гусев: один БПЛА сбили над городом в Воронежской области

Опасность налета беспилотников сохраняется в Воронежской области с семи часов утра
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вражеские беспилотники снова атакуют Воронежскую область с семи утра 17 июня - о налете дронов губернатор Александр Гусев сообщил в 6.53. Уже есть сбитые военными цели.

- Дежурные силы ПВО в небе над одним из городов Воронежской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - отметил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, соблюдайте рекомендации спасателей.

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