Гусев: один БПЛА сбили над городом в Воронежской области

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Вражеские беспилотники снова атакуют Воронежскую область с семи утра 17 июня - о налете дронов губернатор Александр Гусев сообщил в 6.53. Уже есть сбитые военными цели.

- Дежурные силы ПВО в небе над одним из городов Воронежской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - отметил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, соблюдайте рекомендации спасателей.

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