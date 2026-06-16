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НовостиПроисшествия16 июня 2026 15:11

Три дрона сбили над Воронежской областью 16 июня днем

Режим атаки беспилотников сохранялся почти 18 часов
Алексей СЕРГУНИН
В 18:01 16 июня в Воронежской области отменили режим атаки дронов.

В 18:01 16 июня в Воронежской области отменили режим атаки дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 18:01 16 июня в Воронежской области отменили режим атаки дронов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Днем дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в пригороде были обнаружены и уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата, - уточнил губернатор Александр Гусев.

По словам чиновника, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что опасность атаки БпЛА сохранялась почти 18 часов – с 0:02 16 июня. За это время над Воронежем четыре раза объявляли угрозу непосредственного удара БпЛА, над всем регионом – ракетную опасность. Также под ударом дронов находились Острогожский и Лискинский районы, Нововоронеж.

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