На 99-м году жизни умер Почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов

Валентин Владимирович Логунов Фото: мэрия Воронежа, ВКонтакте..

В Воронеже на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин города Валентин Логунов. О его кончине 16 июня сообщила городская администрация.

Свой боевой путь Валентин Владимирович начал в 1944 году на Дальнем Востоке. Он принимал активное участие в боях советско-японской войны и впоследствии получил звание подполковника. За мужество и храбрость, проявленные на фронте, ветеран был награжден медалью «За отвагу» и многими другими государственными наградами.

После окончания службы Валентин Логунов связал свою жизнь с космической отраслью. На протяжении 30 лет он трудился испытателем в легендарной ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, внеся весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.

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